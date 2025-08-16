عاصفة ترابية تغطي سماء بغداد

وتقدمت العاصفة من مناطق غرب ، وبينهاوأدى الغبار إلى تقليل مستوى الرؤية، في حين توقعت هيئة الأنواء الجوية انتقال العراق خلال الأسبوع الحالي من ذروة حرارة الصيف اللاهبة إلى انخفاض شدة الحرارة.