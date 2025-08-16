القبض على شاب عنف شقيقته حتى الموت.. البحث جار عن والده الشريك

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، ان " استخبرت بوجود حالة وفاة لطفلة تبلغ من العمر (13 عاماً) داخل (عليه السلام) في الأشرف، وتبيّن من خلال الكشف والفحص الطبي الأولي وجود آثار كدمات وضربات في عموم جسدها".وأضافت، ان "التقرير الطبي الأولي اشار الى أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف دموي ناجم عن تعرضها للضرب الشديد والتعنيف، وعلى الفور، وجّه قائد شرطة محافظة الأشرف اللواء الحقوقي ذياب الفتلاوي، بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير شرطة قضاء الكوفة وبمشاركة إجرام الكوفة لمتابعة الحادث والتحقيق فيه".وأكدت، ان "مفارز المكافحة في الكوفة تمكنت من إلقاء القبض على شقيق المجنى عليها البالغ من العمر (18 عاماً)، الذي اعترف باشتراكه مع والدها في الاعتداء بالضرب على الطفلة ما تسبب في وفاتها، فيما لاذ الأب بالفرار، وتجري حاليا عمليات البحث والتحري لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة".واوضحت انه "بحسب التحقيقات الأولية، فإن سبب الحادث يعود إلى خلافات عائلية داخل الأسرة".