أمانة بغداد تعلن تنفيذ مشاريع ستراتيجية في المجاري

وقالت الأمانة في بيان، "بتوجيه المهندس ، ومتابعة من المهندس ، تواصل دائرة المجاري تنفيذ حزمة مشاريع ستراتيجية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار في العاصمة".

وأضاف البيان "شهد (خط – كركوك) تقدماً كبيراً بنسبة إنجاز بلغت 75٪، بعد إكمال مد (750 متر) من أنبوب GRP بقطر (900 ملم)، وإنشاء (9) أحواض تفتيش، فضلاً عن نصب (5) غواطس بسعة ضخ (350 لتر/ثانية)".

وتابع البيان "تستمر الاعمال بوتيرة متسارعة لانجاز هذا المشروع الحيوي ضمن المدة الزمنية المحددة وبمواصفات قياسية دون التأثير على حركة سير المركبات".