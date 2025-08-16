في كربلاء.. وقفة تطالب بكشف ملابسات وفاة "بان زياد"

شهدت مدينة ، مساء السبت، وقفة احتجاجية تطالب بكشف ملابسات وفاة الطبيبة "بان زياد" في .

​

وقال مراسل في المحافظة، شهدت مدينة وقفة احتجاجية من قبل مجموعة نساء تطالب بكشف ملابسات وفاة الطبيبة بان زياد.

وأضاف أن الوقفة طالبت ومجلس القضاء الاعلى بالحكم العادل ورفض اي جهة غير قضائية بالتدخل في القضية.

يشار الى أن الطبيبة بان زياد توفيت، قبل أيام، في بظروف غامضة، ورغم ادعاء ذويها أنها لجأت الى الانتحار، الا أن منظمات ونواب طالبوا بالتحقيق في قضيتها.