الدفاع تكشف حقيقة اطلاق تعيينات ودعوات تطوع

وجاء في تنويه للوزارة، "لا توجد في الوقت الحالي أي تعيينات أو دعوات تطوع، سواء في الجانب العسكري أو المدني، ضمن صفوف الوزارة".

وأضافت "في حال وجود أي تعيينات أو حملات تطوع، فسيتم الإعلان عنها حصراً عبر المنصات والقنوات الرسمية الخاصة بالوزارة".