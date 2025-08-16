محافظة بغداد تنفي "تسميم" خزانات مياه في أبو غريب

نفت ، السبت، "تسميم" خزانات مياه إسالة في غربي العاصمة.

وجاء في بيان للمحافظة، "توضح ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور تحذيرات لأهالي بعد القبض على إرهابيين قاموا بتسميم خزانات مياه الإسالة".

وأضاف البيان أن "هذه الأخبار عارية عن تماماً، وما جرى هو إيقاف مؤقت للضخ في منطقة محددة بناحية عكركوف، وتنظيف الخزانات من قبل مديرية ماء محافظة بشكل احترازي، وذلك بعد الشك في صلاحية المياه داخل الخزان، حرصاً على سلامة المواطنين".

ولفت البيان الى أنه "تم، عقب إيقاف الضخ، إرسال 50 حوضية لتأمين المياه وتجنب حصول شحّة في المنطقة".

وكانت أنباء أشارت الى وجود تحذير من استخدام مياه الإسالة حتى إشعار آخر بعد القبض على إرهابيين قاموا بتسميم مياه الخزانات غربي بغداد.