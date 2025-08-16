توضيح جديد يخص خزانات مياه الإسالة غربي بغداد

أكدت ، أن ما حدث غربي العاصمة هو إيقاف مؤقت لضخ المياه في منطقة محددة ضمن ناحية عكركوف.

وجاء في بيان للقيادة، "تؤكد أن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور تحذيرات لأهالي عقب القبض على إرهابيين قاموا بتسميم خزانات مياه الإسالة، عارٍ تماماً عن ".

وأضاف البيان أن "ما حدث هو إيقاف مؤقت لضخ المياه في منطقة محددة ضمن ناحية عكركوف، كإجراء احترازي، بعد الشك في صلاحية المياه داخل أحد الخزانات، حيث باشرت ملاكات مديرية ماء بتنظيف وتعقيم الخزانات، حرصاً على سلامة المواطنين".



ولفت البيان الى أنه "في الوقت ذاته، وبأيعاز مباشر من الفريق الدرع الركن تم توجيه عدد من العجلات "الحوضية" لإسناد جهد المحافظة لضمان عدم حدوث شح مائي لحين استكمال الإجراءات".

وكانت أنباء أشارت الى وجود تحذير من استخدام مياه الإسالة حتى إشعار آخر بعد القبض على إرهابيين قاموا بتسميم مياه الخزانات غربي بغداد، قبل أن تنفي ، هذا الأمر.