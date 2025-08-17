رئيس مجلس بغداد لاهالي ابو غريب: مياه الاسالة آمنة ولا داعي للقلق

وقال الحمداني في تدوينة على منصة (X) تابعتها ان "مياه الاسالة في آمنة"، داعيا اهالي القضاء الى "عدم القلق".وتابع "اجرينا التحقيقات وابعدنا المتقاعس ومن لا يكترث لشؤون وامن الناس"، لافتا الى ان "مشروع ماء عكركوف عاد الى العمل بعد توقف احترازي".