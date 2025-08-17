خلافا للمتوقع.. شوارع بغداد بلا ازدحامات تُذكر بعد أيام من توقف الحياة

وكان عطل الدوام الرسمي يوم الخميس الماضي، ثم الجمعة والسبت، فضلا عن ان الكثير من المواطنين أجلوا معاملاتهم واشغالهم طوال الأسابيع الماضية وانشغلوا بالزيارة الاربعينية والمواكب، لكن رغم ذلك، جاءت حركة السير هذا اليوم جيدة نسبيا وخلافا للتوقعات.وشهدت ازدحامات محدودة جدًا، على الجسر المعلق، وسريع الدورة عند الدورة، وشارع بور سعيد ومجسر ، وجسري السنك والاحرار وشارع .وكذلك باب المعظم وجميع شوارع مدينة الطب وجسر الصرافية، وشارع مثنى ، وازدحامات متقطعة بسيطة في ازقة الباب الشرقي، فضلا عن ازدحام على سريع .