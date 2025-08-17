الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
الصفحة الرئيسية
خلافا للمتوقع.. شوارع بغداد بلا ازدحامات تُذكر بعد أيام من توقف الحياة
محليات
2025-08-17 | 01:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
613 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
على الخلاف مما كان متوقعًا، لم تشهد شوارع العاصمة
بغداد
اليوم الاحد، ازدحامات كبيرة بالرغم من انه اول يوم دوام رسمي بعد انتهاء
عطلة
الزيارة الاربعينية وتوقف الكثير من الاعمال قبلها وتأجيلها.
وكان
مجلس الوزراء
عطل الدوام الرسمي يوم الخميس الماضي، ثم
عطلة
الجمعة والسبت، فضلا عن ان الكثير من المواطنين أجلوا معاملاتهم واشغالهم طوال الأسابيع الماضية وانشغلوا بالزيارة الاربعينية والمواكب، لكن رغم ذلك، جاءت حركة السير هذا اليوم جيدة نسبيا وخلافا للتوقعات.
وشهدت
بغداد
ازدحامات محدودة جدًا، على الجسر المعلق، وسريع الدورة عند
جسر
الدورة، وشارع بور سعيد ومجسر
قرطبة
، وجسري السنك والاحرار وشارع
العلاوي
.
وكذلك باب المعظم وجميع شوارع مدينة الطب وجسر الصرافية، وشارع مثنى
الشيباني
، وازدحامات متقطعة بسيطة في ازقة الباب الشرقي، فضلا عن ازدحام على سريع
القادسية
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الدوائر توقف استقبال "الدفع النقدي" بعد يومين.. ولكن: 15 مليون عراقي "بلا بطاقة الكترونية"!
05:32 | 2025-06-28
بمكان غير متوقع.. العثور على كنز دفين من "مكونات الحياة"
10:44 | 2025-07-30
عدسة السومرية توثق شوارع الاعظمية في أول أيام عيد الأضحى
02:39 | 2025-06-06
حزب الله يذكّر ترامب "بمكانة المرشد الأعلى" بعد تهديده: مئات الملايين حوله
03:16 | 2025-06-19
بغداد
ازدحامات
الموقف المروري
شارع مثنى الشيباني
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
السومرية
مجلس الو
القادسية
الشيباني
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
53.37%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
اقتصاد
20.19%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
16.31%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
10.13%
03:42 | 2025-08-16
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:42 | 2025-08-16
المزيد
