استعدادات مكثفة في النجف الاشرف لإحياء ذكرى وفاة الرسول (ص)

وقال لقاء الزرفي إن "هذه المناسبة تُعد من الزيارات المليونية التي تحظى بحضور واسع من مختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن الزائرين القادمين من والإسلامية"، مبيناً أن الزخم الأكبر سيكون في محيط حيث مرقد الإمام علي (ع)، الذي اعتاد المسلمون التوجه إليه لمواساته في هذه الذكرى الأليمة.وبيّن الزرفي، أن البلدية استنفرت جميع ملاكاتها، التي تتجاوز 100 عامل ومنتسب، إلى جانب أكثر من 20 آلية تخصصية لتنظيف الشوارع ورفع النفايات، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي امتداداً لنجاح الخطة الخدمية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، التي شهدت خدمة ملايين الزائرين.وأشار إلى أن الخطة الحالية تتضمن إشراك ملاكات إضافية من بلديات الأقضية والنواحي لدعم بلدية المدينة القديمة في ظل الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزائرين، لافتاً إلى أن التنسيق يجري بشكل مستمر مع الدوائر الخدمية والأمنية لضمان انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات.