مجلس الخدمة يعلن عن موعد إنجاز تدقيق بيانات تعيينات الدفعة الثالثة

وقال المتحدث باسم المجلس ، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من التوظيف التي أطلقها المجلس مؤخراً تتضمن آلاف درجة، وتأتي استكمالاً لما ورد في الغذائي الطارئ لعام 2021 القاضي بتعيين 74 ألفاً من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 95 و67 لسنة 2017، بحسب الصحيفة الرسمية.وأردف أن المجلس أنجز خلال المرحلتين الأولى والثانية توظيف 66 ألفاً، وسيستكمل العدد بعد اتمام تعيين ثمانية آلاف ضمن الدفعة الحالية، منوهاً بأن المجلس حصل في 16 تموز الماضي، على موافقة على إطلاق منظومة منح الكودات للمتقدمين، وقد باشر تسلم بياناتهم من الجامعات والكليات ودائرة البعثات.وأوضح أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لتدقيق البيانات ونشر الأسماء عبر الموقع الرسمي، على أن ترسل لاحقاً إلى لإجراء التقاطع الوظيفي تمهيداً لإعلان النتائج النهائية بعد منتصف أيلول المقبل.وأشار إلى أن المجلس سيكشف للمتقدمين عن جميع تفاصيل التقاطع الوظيفي بالأسماء، لافتاً في الوقت ذاته إلى مخاطبة لمجلس الوزراء لاستصدار تعليمات تخص شمول موظفي العقود بالتعيينات، إذ إن القانون لا يمنع تقديمهم.وتابع المتحدث بأسم المجلس في السياق ذاته، أن الأمر يتطلب استشارات قانونية وتعليمات رسمية لتحديد العقود المشمولة من غيرها.