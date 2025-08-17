الكهرباء تعلن عن تحسن في ساعات التجهيز وتكشف السبب

وقال المتحدث باسم الوزارة ، إن الوزارة أنجزت عدداً من مشاريع إنتاج الطاقة وفق خططها للعام الحالي بهدف دعم المنظومة الوطنية، إذ تمت إعادة ربط محطة الحرارية بالشبكة ما ساعد في معالجة الاختناقات وتحسين ساعات التجهيز في المناطق المتأثرة، مؤكداً أن الإنتاج سيرتفع تدريجياً لتعويض النقص في القدرة وزيادة ساعات التجهيز، لاسيما في المنطقة الوسطى.وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بزيادة الطاقات التوليدية من خلال إعادة تشغيل جميع الوحدات في المنطقة الوسطى، بما يعزز استقرار التجهيز ويرفد بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.وأشار في السياق ذاته، إلى أن توجيهات الوزارة شددت على استنفار الجهود الفنية والهندسية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمعالجة أي أعطال طارئة في محطات التوليد بمختلف المحافظات لضمان استمرارية الخدمة، إضافة إلى تفادي أي انخفاض قد يحصل في ساعات التجهيز.