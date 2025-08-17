السجن 10 سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث

– محليات



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الاحد، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان لمجلس القضاء، صدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 8/أولا وثانيا من قانون حظر والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.