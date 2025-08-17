لحماية المنتج المحلي.. مديرية زراعة دهوك تعلن حظر استيراد البطاطا

وذكرت المديرية في بيان، أن القرار يقضي بحظر استيراد البطاطا الى المحافظة فضلا عن قضائي عقرة وبردرش، وذلك بسبب وفرة المحصول لهذا العام، مشيرة إلى أن عمليات إدخال البطاطا بطرق غير قانونية (التهريب) شكّلت عائقاً أمام تسويق الإنتاج المحلي.وأضافت أن بعض التجار يقومون بجلب البطاطا من عبر منفذ برويزخان إلى أسواق گرميان وكلار، وهو ما ألحق ضرراً بالمحاصيل المحلية ودفع المزارعين للمطالبة بفرض الحظر.ويشتهر قضـاءا عقرة وبردرش في بزراعة البطاطا، حيث يعتمد عدد من المزارعين عليها كمحصول موسمي رئيسي يوفر حاجات الأسواق المحلية ويُسهم في معيشة الأسر الريفية.