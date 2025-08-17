95% من العائلات ترفض استقبال بناتهن بعد السجن!.. ومباحثات لرفع سن الإيواء في بغداد

وقالت رئيسة والشؤون الاجتماعية في المجلس، يسرى ، إن اللجنة قدمت طلباً رسمياً إلى والشؤون الاجتماعية، لاستحصال الموافقة على رفع السنِّ القانونية لقبول النساء في دور الإيواء من 22 إلى 40 عاماً، موضحة أن القرار يأتي بعد زيارات ميدانية لسجون النساء، واجتماعات مع ممثلي وزارة العدل للوقوف على أوضاعهن الصحية والنفسية.وأضافت أن القرار جاء بعد أن رصدت التقارير، رفض نحو 95 بالمئة من ذوي النزيلات سواء المحكومات في قضايا جنح أو جنايات، استقبالهن بعد الافراج عنهن، أو يتبرأ منهن ذووهن خلال مدة السجن، ما يدفعهن إلى التشرد والتسول أو الوقوع لعصابات الاتجار بالبشر أو أطراف تستغل أوضاعهن في أعمال مخالفة للقانون والأخلاق.وأشارت المسعودي في السياق ذاته، إلى أن دور الإيواء الحالية لا تستقبل النساء فوق سن 22 عاماً، وهو ما يحول دون إيواء كثير من المفرج عنهن، لافتة إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة، وسيتم إعداد خطط لتوفير أماكن مناسبة تضمن لهن الإقامة الآمنة والحماية من مخاطر الشارع وشبكات الاستغلال.