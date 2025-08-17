مصدر: 3 لجان أكملت تحقيقها بقضية الدكتورة بان وسلمتها للقضاء

– محليات



كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن التقرير الخاص بقضية بان وصل للقضاء، بعد إكمال 3 لجان تحقيقية عملها في القضية.



وقال المصدر في حديث لـ ، إن "ثلاث لجان شُكلت من العاصمة الأولى أمنية والثانية صحية والثالثة مشرفة على اللجنتين".



وأضاف المصدر، أن "كافة اللجان أكملت تقاريرها وسلمتها الى الجهات القضائية التي ستصدر قرارها النهائي والحاسم".

