العدل: سجون العراق تحولت من أماكن احتجاز إلى ورش للإصلاح والتأهيل (صور)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "في إطار النهج الإصلاحي الذي تتبناه وزارة العدل، تشهد المؤسسات الإصلاحية في تحولاً نوعياً من مجرد أماكن للاحتجاز إلى مراكز لإعادة التأهيل وإعداد النزلاء للحياة بعد الإفراج، وذلك من خلال سلسلة من البرامج التعليمية والمهنية التي أطلقت بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير العدل، ".وأضافت الوزارة، أن "هذه البرامج تعمل على إكساب النزلاء والنزيلات مهارات حياتية ومهنية تتيح لهم الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي بعد قضاء محكوميتهم، حيث تم إنشاء ورش تدريبية متخصصة داخل السجون تشمل الحلاقة، النجارة، الحدادة، التصاميم، وصيانة الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى دورات في الصناعات البسيطة والحرف اليدوية التي تمكّنهم من إنشاء مشاريع صغيرة مستقبلاً".وتابعت الوزارة، "ولم يتوقف الجهد عند الجانب المهني فقط، بل شمل الجانب التعليمي أيضاً، حيث افتتحت الوزارة مراكز لمحو الأمية وتعليم القراءة والكتابة، فضلاً عن توفير برامج دراسية تمتد حتى المستوى الجامعي، من خلال شراكات مع الجامعات العراقية، وذلك بهدف منح النزلاء فرصة حقيقية لمواصلة التعليم واكتساب مؤهلات علمية ترفع من كفاءتهم وتزيد فرصهم في العمل بعد الإفراج".من جهته، أكد الوزارة مراد أن "هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية شاملة لإصلاح النظام العقابي في العراق، ترتكز على مفهوم العقوبة الإصلاحية بدلاً من العقوبة الجزائية البحتة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من فرص الحد من العود إلى الجريمة".وشدد الساعدي على أن "إشراك النزلاء في برامج التأهيل يساهم في إعادة بناء شخصياتهم وتنمية روح المسؤولية لديهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وأمنه".