ميسان.. العثور على 44 قطعة أثرية بمساعدة مواطنين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "قسم شرطة حماية آثار وتراث عثر على (44) قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور تاريخية قديمة، إثر قيام عدد من المواطنين بالإخبار عن وجودها".وأضافت أن القطع الأثرية "جرى تسلمها وتسليمها أصولياً إلى مفتشية آثار وتراث المحافظة وفق القانون والضوابط".