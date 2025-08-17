التعليم تعلن تحويل 9 معاهد إلى كليات

وقال العبودي في مؤتمر صحفي، إن "القرار الاستراتيجي في استحداث كليات من نمط البوليتكنك التقنية (polytechnics)، يستند إلى فلسفة واضحة بربط تعليمنا في الكليات سواء التقنية أو غير التقنية في سوق العمل".وأضاف، أن "هذا القرار تاريخي في الوزارة وهو نمط من أنماط تنوع التعليم، والذي يعني بتحويل 9 معاهد تقريباً إلى كليات(polytechnics)"، مبيناً أن "الهدف من هذه الفلسفة جذب الطلاب إلى هذه المعاهد والكليات، وكان سابقا قلة من الطلاب يذهبون إلى المعاهد، والان أصبحت فرصتهم أكبر، وخلال هذه الفترة (الأربع سنوات) إما أن يكملها ويأخذ شهادة البكالوريوس أو لمدة سنتين ويأخذ شهادة الدبلوم".