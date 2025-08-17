الرشيد يباشر بصرف الفوائد نصف السنوية الأولى للسندات الوطنية

وأوضح المصرف في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه إلى تعزيز الثقة بالسندات الوطنية بوصفها أداة ادخارية واستثمارية آمنة، فضلاً عن مساهمتها في تنويع مصادر التمويل ودعم ".ودعا المصرف، المواطنين "مراجعة الفروع المعنية لاستلام مستحقاتهم"، مؤكداً أن "السندات الوطنية تمثل فرصة استثمارية مهمة للمواطنين، إذ تمنحهم عوائد مجزية بضمان حكومي كامل، مما يسهم في جذب المدخرات المحلية وتوجيهها نحو مشاريع التنمية".