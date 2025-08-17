تحذيرات للسائقين: يرجى أخذ الحيطة والحذر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "صور الأقمار الصناعية ومخرجات الرصد الجوي تشير إلى تقدم موجة غبار بشكل تدريجي من غرب ووسط البلاد باتجاه مناطق الجنوب حاليا".وأضافت ان "الغبار بدأ يؤثر فعليا في أجواء عدد من مدن جنوب ، حيث سُجل انخفاض في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1 كم) في بعض الاماكن، مع تفاوت في شدته بين مدينة وأخرى مع تواجد غبار عالق في باقي المناطق".وأوضحت ان "تشكّل هذه الموجة يعود إلى هبوب رياح شمالية غربية بحرارة اقل من سطح الارض سببت فوارق حرارية وفوارق ضغطية".ودعت الهيئة السائقين وسالكي الطرق الخارجية الى أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق التي تشهد تدنياً ملحوظاً في الرؤية الأفقية".