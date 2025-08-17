رئيس مجلس بغداد يعلن تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع مجاري ابو غريب

– محلي

اعلن رئيس ، اليوم الاحد، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع مجاري .



وقال الحمداني لـ ، انه "تم تحقيق نسبة إنجاز وصلت الى 40 بالمئة في مشروع مجاري ".