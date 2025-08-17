"نزاع عشائري" يتسبب بحريق هائل في ذي قار

اندلع حريق داخل بساتين بسبب "نزاع عشائري" في .

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، "حريق هائل يلتهم بساتين في منطقة الفريحي بمحافظة بسبب نزاع عشائري"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل حالات قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.