الموارد المائية: الخزين المائي الكلي في العراق 8% فقط

وقال مدير الموارد المائية بالوزارة، طه المحياوي، إن " يواجه صعوبة في تأمين المياه كونه بلد مصب وليس بلد منبع، ويعتمد على الإطلاقات المائية من الدول المجاورة"، مبينا أن "الخزين المائي الكلي حالياً 8 بالمئة".وأضاف، أن "خطة الوزارة التي عملت عليها الحكومة تتضمن توزيع الحصص المائية لجميع المحافظات وفق الإطلاقات من قبل الوزارة، مع إعطاء الأولوية في هذا الصيف لمشاريع الإسالة والمجمعات وإرواء البساتين"، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.وتابع أن "الوزارة عملت أيضاً في داخل كل محافظة على إزالة التجاوزات وتنظيم توزيع المياه بشكل عادل عبر والقنوات والمبازل وتحجيم المنافذ وفق نظام مراشنة صارم، بما يضمن العدالة بين المزارعين"، مشدداً على أن "الأولوية في هذه السنة الشحيحة هي لمياه الإسالة".وأعرب عن أمله "في أن تقوم بزيادة الإطلاقات المائية لتعزيز الخزين"، لافتا الى أن "هناك تحديات تواجهنا حيث تنقسم إلى داخلية تقع على عاتق الوزارة والحكومة لتوفير المياه للمزارعين، والخارجية تخص التفاوض مع دول المنبع، وهو ما تضطلع به ووزارة الخارجية لتأمين حصة العراق المائية".