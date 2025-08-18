بمشاركة 47 ألف طالب.. انطلاق اختبار القبول في مدارس المتفوقين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن ضوابط اختيار الطلبة الأكثر استعداداً لمواصلة مسيرتهم العلمية داخل بيئة تعليمية متقدمة، أعلن في عن انطلاق اختبار في مدارس المتفوقين والمتميزين وثانويات للعام الدراسي ٢٠٢٥_٢٠٢٦، صباح اليوم، بمشاركة اكثر من (٤٧) ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات ".وأوضحت الوزارة، أن "الاختبارات بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ولمدة ساعتين، وسط أجواء تميزت بالانسيابية، حيث تم اختبار الطلبة المتفوقين بمواد ( ، واللغة الإنكليزية، والرياضيات، والعلوم) واختبارين احدهما في الذكاء والاخر تحصيلي للطلبة المتميزين، ضمن إطار تقييم قدرات الطلبة على وفق معايير علمية دقيقة، علما ان عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين بلغ (٣٩٨٧٧) طالب وطالبة، و(٧٤٩٢) متقدم لمدارس المتميزين، في مؤشر يعكس الإقبال الكبير على هذه المؤسسات التعليمية الرائدة".