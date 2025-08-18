قرار من التربية يخص طلبة الخامس والسادس الاعدادي المهني المتلكئين (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " المهني قررت السماح لطلبة الصف الخامس والسادس الاعدادي المتلكئين من الفرع العلمي فقط بالتقديم على القسمين المهنيين (التجاري والفنون التطبيقية) المناظر للقبول ولكلا الجنسين".وأضافت الوزارة، أن "المديرية سمحت لطلبة الفرع الادبي والعلمي بالتقديم على القسم (الزراعي) ولكلا الجنسين أيضا، أما الطلبة الذكور فيسمح لهم بالتقديم على قسم الديكور وكما موضح في الأدنى: