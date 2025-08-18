الصفحة الرئيسية
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
قرار من التربية يخص طلبة الخامس والسادس الاعدادي المهني المتلكئين (وثيقة)
محليات
2025-08-18 | 06:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
446 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أصدرت
وزارة التربية
، اليوم الاثنين، قرار يخص طلبة الخامس والسادس الاعدادي للدراسة المهنية "المتلكئين" بالتقديم على عدة أقسام.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
المديرية العامة للتعليم
المهني قررت السماح لطلبة الصف الخامس والسادس الاعدادي المتلكئين من الفرع العلمي فقط بالتقديم على القسمين المهنيين (التجاري والفنون التطبيقية) المناظر للقبول ولكلا الجنسين".
وأضافت الوزارة، أن "المديرية سمحت لطلبة الفرع الادبي والعلمي بالتقديم على القسم (الزراعي) ولكلا الجنسين أيضا، أما الطلبة الذكور فيسمح لهم بالتقديم على قسم الديكور وكما موضح في الأدنى:
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التربية
المهني
قرار
المديرية العامة للتعليم
المديرية العامة
السومرية نيوز
وزارة التربية
سومرية نيوز
السومرية
الجنس
ديكو
+A
-A
