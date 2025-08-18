كمين عبر بلاغ كاذب.. إصابة ثلاثة شرطة بإطلاق للنار في ولاية امريكية

وذكرت المحققة في بريغهام سيتي بيك خلال مؤتمر صحفي أن ضباط شرطة استجابوا للبلاغ قرابة الساعة التاسعة والنصف مساء بالقرب من مدرسة نورث بارك الابتدائية، حيث قوبلوا بوابل من الرصاص من المشتبه به.وأوضحت بيك أن الضباط طلبوا دعما إضافيا، لكنهم في مرحلة معينة توقفوا عن الرد على أجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بهم.وأكد المسؤولون أن ثلاثة ضباط أصيبوا بالرصاص، من دون أن يحددوا صباح الاثنين ما إذا كان أي منهم قد فارق الحياة. كما لم يكشف بعد عن تفاصيل إضافية تتعلق بالضباط المصابين أو بطبيعة "الاضطراب" الذي كانوا يتعاملون معه.وقد جرى توقيف المشتبه به في نهاية المطاف بعد عملية واسعة شاركت فيها الشرطة وقوات الدعم الخاصة (SWAT) بدعم من وكالات أمنية في مقاطعات بوكس إيلدر وويبر وكاش.وقالت بيك إن المشتبه به لم يكن متحصنا في أي مكان عند وقوع إطلاق النار، فيما لم تكشف السلطات عن هويته أو أي معلومات أخرى تتعلق به.وأكدت السلطات أنه لا يوجد أي تهديد مباشر للمجتمع في الوقت الراهن، لكنها طلبت من السكان تجنب المنطقة صباح الاثنين.