هل سيكون يوم وفاة الرسول (ص) عطلة رسمية هذا العام؟

وبحسب التقويم الهجري، تُصادف ذكرى وفاة الأكرم (ص) في يوم 28 من شهر صفر، والذي يوافق هذا العام يوم السبت، 23 آب 2025. وبذلك، فإن اليوم يتزامن مع نهاية الأسبوع الرسمية في البلاد، وهي عطلة سارية بالنسبة للموظفين الحكوميين.وفي العادة، تُعد ذكرى وفاة النبي (ص) من المناسبات الدينية التي تعلن فيها عطلة رسمية على مستوى البلاد أو في المحافظات التي تشهد مراسم دينية كثيفة، لا سيما في مدينتي الأشرف وكربلاء .لكن عند وقوع المناسبة في يوم عطلة أسبوعية، لا يُصار عادة إلى تعويضها بيوم آخر.وعليه، فإن يوم وفاة النبي (ص) هذا العام لن يترتب عليه إعلان عطلة رسمية إضافية، كونه يتوافق مع عطلة السبت، ما يعني عدم تأثر الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة، ما لم يُصدر أو المحافظات ذات العلاقة قرارًا خاصًا بتعطيل الدوام في لاحق أو سابق.وتشهد هذه المناسبة سنويًا مجالس عزاء في عموم البلاد، تشارك فيها جموع من المواطنين والزوار، خصوصًا في المدن المقدسة، حيث يُتوقع أن تنظم مواكب العزاء والفعاليات الدينية في المساجد والحسينيات، تخليدًا لرحيل خاتم والمرسلين (ص).ومن المتوقع أن تتخذ السلطات المحلية في النجف وكربلاء إجراءات تنظيمية وأمنية خاصة، لتسهيل حركة الزوار، وتأمين الفعاليات الدينية المرافقة للذكرى.