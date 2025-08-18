الموارد: نسبة الهدر بالمياه المستخدمة يصل الى 60 بالمئة

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الفرق بين وضع المائي حالياً وما قبل 40 عاماً يأتي لأن الآن فيها خزين في سدودها يقترب من 90 مليار متر مكعب من مياه والفرات، وسابقاً كان جزء من هذه المياه يتدفق إلى العراق وكانت المناسيب والخزين جيد، بينما الآن يذهب للسدود التركية التي أنشئت خلال الأربعين سنة الماضية".وأضاف، أن "تأثير شح المياه كبير؛ لأن 70% من واردات العراق المائية تأتي من الخارج، و30% فقط من الداخل"، مشيرا الى ان "هدر المياه في الزراعة يصل إلى 60% على الأقل، وكفاءة الإرواء للأراضي الزراعية لا تزيد عن 40%".وبين انه "لم يحصل تغير بمستوى الطموح نحو الري الحديث والزراعة الحديثة خلال السنوات القليلة الماضية ونحتاج لمزيد من الخطوات"، موضحا ان "هناك عمل حكومي كبير بهذا الاتجاه لتقليل الهدر في الزراعة".ولفت إلى أنه "رغم الشح الكبير، فإن مياه الشرب مؤمنة وكذلك للاستخدامات الصحية".‏