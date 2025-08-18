خارطة بالزلازل التي ضربت العراق.. تركزت في شمال وشمال شرق البلاد

– محلي

نشر قسم الرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، خارطة بالزلازل التي ضربت في النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا لقسم الرصد فأن الزلازل التي ضربت البلاد تركزت في مناطق شمال وشمال شرق البلاد فضلا عن المناطق الواقعة على الحدود مع وتركيا.

