غداً.. فتح باب التقديم على تمليك دور المتجاوزين في هذه المحافظة

وقال مدير بلدية محمد، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "المديرية ستفتح يوم غدٍ باب التقديم على تمليك المنازل المشيّدة بصورة عشوائية أو متجاوزة، بعد استكمال الآليات الخاصة بعملية التمليك"، مبينًا، أن "الخطوة تمثل فرصة ثمينة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم في السابق".وأضاف، أن "العملية ستجري بشفافية كاملة ووفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة"، لافتًا إلى، أن "المناطق المشمولة حاليًا هي: الحمزلي، دروازة، الصيادة، بنجا علي، باردوخانة، سيكانيان، كوركة جال".وأوضح محمد، أن "الشروط الأساسية تتضمن أن تكون الأراضي داخل الحدود البلدية سواء في قضاء كركوك أو الأقضية والنواحي الأخرى، وأن يكون تصنيفها زراعيًا أو عائدة لوزارة المالية، إضافة إلى أن تكون المنازل المشيّدة على شكل مجمعات سكنية وليست حالات فردية".وأشار إلى، أن " رقم (570) لسنة 2025، المُلحق بالقرار (320)، منح فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم سابقاً، مع احتساب سعر العقار وفق القيمة السوقية الحقيقية، على أن يُدفع 10% مقدمًا وتقسيط الباقي لمدة 20 عامًا، مع إلغاء شرط (عدم الاستفادة)".وتابع، أن "هناك محاولات لشمول مناطق تقع خارج التصميم الأساسي للمدينة، باستثناء العشوائيات والتجاوزات القريبة من المحرمات النفطية وخطوط الكهرباء والماء والغاز والأنهار وسكك الحديد".