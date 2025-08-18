الصفحة الرئيسية
السامرائي يستقبل الحسان ويشيد ببرامج الأمم المتحدة


غداً.. فتح باب التقديم على تمليك دور المتجاوزين في هذه المحافظة
محليات
2025-08-18 | 12:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,183 شوهد
أعلنت
مديرية بلدية كركوك
، اليوم الإثنين، شمول تسع مناطق ضمن التصميم الأساسي للمحافظة بقرار تمليك الأراضي للعشوائيات والمتجاوزين، مؤكدة أن عدد المتقدمين بطلبات التمليك تجاوز 100 ألف مواطن، مشيرة إلى فتح باب التقديم غدًا.
وقال مدير بلدية
كركوك
أحمد عمر
محمد، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية
: إن "المديرية ستفتح يوم غدٍ باب التقديم على تمليك المنازل المشيّدة بصورة عشوائية أو متجاوزة، بعد استكمال الآليات الخاصة بعملية التمليك"، مبينًا، أن "الخطوة تمثل فرصة ثمينة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم في السابق".
وأضاف، أن "العملية ستجري بشفافية كاملة ووفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة"، لافتًا إلى، أن "المناطق المشمولة حاليًا هي: الحمزلي، دروازة، الصيادة، بنجا علي، باردوخانة، سيكانيان، كوركة جال".
وأوضح محمد، أن "الشروط الأساسية تتضمن أن تكون الأراضي داخل الحدود البلدية سواء في قضاء كركوك أو الأقضية والنواحي الأخرى، وأن يكون تصنيفها زراعيًا أو عائدة لوزارة المالية، إضافة إلى أن تكون المنازل المشيّدة على شكل مجمعات سكنية وليست حالات فردية".
وأشار إلى، أن "
قرار مجلس الوزراء
رقم (570) لسنة 2025، المُلحق بالقرار (320)، منح فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم سابقاً، مع احتساب سعر العقار وفق القيمة السوقية الحقيقية، على أن يُدفع 10% مقدمًا وتقسيط الباقي لمدة 20 عامًا، مع إلغاء شرط (عدم الاستفادة)".
وتابع، أن "هناك محاولات لشمول مناطق تقع خارج التصميم الأساسي للمدينة، باستثناء العشوائيات والتجاوزات القريبة من المحرمات النفطية وخطوط الكهرباء والماء والغاز والأنهار وسكك الحديد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الداخلية تعلن فتح باب التقديم لكلية الشرطة
17:22 | 2025-07-31
فتح باب التقديم للحصول على سمة الدخول للزيارة الاربعينية وتحديد الأسعار
04:20 | 2025-07-19
حقيقة فتح باب التقديم على دورة معهد إعداد مفوضي الشرطة
05:14 | 2025-06-28
عطلة في هذه المحافظة غدا
08:04 | 2025-08-12
العراق
تجاوزات
كركوك
مديرية بلدية كركوك
قرار مجلس الوزراء
مجلس الوزراء رقم
وزارة المالية
مجلس الوزراء
السومرية
مجلس الو
أحمد عمر
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
43.8%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
21.32%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
20.61%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
أمن
14.26%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
المزيد
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
التعاون الأمني بين العراق ولبنان يفكك أكبر مصنع للكبتاغون
14:32 | 2025-08-18
تحذير هام.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق لمدة 12 ساعة
13:21 | 2025-08-18
بعد السادسة.. الاعلان عن أسماء الوجبة السابعة من المتقدمين على التعيين
13:10 | 2025-08-18
أسماء الوجبة السادسة من المتقدمين للتعيين
12:49 | 2025-08-18
خارطة بالزلازل التي ضربت العراق.. تركزت في شمال وشمال شرق البلاد
10:56 | 2025-08-18
الموارد: نسبة الهدر بالمياه المستخدمة يصل الى 60 بالمئة
10:38 | 2025-08-18
