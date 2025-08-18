بعد السادسة.. الاعلان عن أسماء الوجبة السابعة من المتقدمين على التعيين

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "تقرر اعلان أسماء الوجبة السابعة من المتقدمين بعد تدقيقها، ضمن مبدأ الشفافية والنزاهة".وأضاف "على جميع المتقدمين مراجعة بياناتهم ومراسلة الايميل الخاص بشؤون المواطنين في حال وجود اي خطأ وارد ليتم تصحيحه"، موضحا ان "باقي القوائم ستعلن تباعا".واكد انه "سيقوم بإرسال البيانات الى لعمل التقاطع الوظيفي".