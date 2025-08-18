تحذير هام.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق لمدة 12 ساعة

وقال مدير فاضل في بيان ورد لـ ، ان "مياه الشرب في عدد من الأحياء والمناطق بالمحافظة ستنقطع ابتداءً من صباح يوم الأربعاء المقبل (20 آب) ولمدة (12) ساعة، بسبب تضرر مفاجئ في الأنابيب الناقلة المغذية لمشروع ماء الموحّد"، مبينا ان "فرق الصيانة ستباشر بأعمالها بشكل عاجل لإصلاح الأضرار التي لحقت بالأنابيب الناقلة، وهو ما يستدعي إيقاف ضخ المياه إلى بعض المناطق لحين إتمام أعمال الصيانة الطارئة".وأضاف، أن "الدائرة تهيب بالمواطنين الكرام من سكنة المناطق المشمولة بقطع الماء، مراعاة الخزن المسبق للمياه وترشيد الاستهلاك خلال فترة الانقطاع".وبين، أن "الانقطاع سيشمل أحياء العسكري والأمن الداخلي ومركز قضاء الحر وحي الوفاء وحي الإسكان العسكري، إضافة إلى حي الميلاد وحي الإطارات وحي شهداء وحي الرسالة ومجمع الدرة السكني وأحياء الانتفاضة الاولى والثانية والثالثة والرابعة".وتابع النصراوي إلى، أن القطع سيشمل ايضا قضاء ومركز قضاء الحسينية وناحية ودور واطئة الكلفة، فضلاً عن مجمع مدينة الخير السكني ومجمع السكني ومجمع السلام السكني"، مشيرا الى "الالتزام بإعادة ضخ المياه بالسرعة الممكنة فور إكمال أعمال الصيانة".