التعاون الأمني بين العراق ولبنان يفكك أكبر مصنع للكبتاغون

وقالت الوزارة في بيان، "أثمر التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين العراقية/ لشؤون و المديرية العامة لأمن الدولة في عن تحقيق إنجاز نوعي تمثّل بكشف وتفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون في ".وأضاف البيان "جاء هذا الإنجاز على خلفية معلومات دقيقة زوّدت بها الأجهزة العراقية نظيرتها اللبنانية، ما مكّن في منتصف تموز 2025 من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدّة للتصنيع والترويج، في ضربة وُصفت بأنها الأقوى ضد شبكات الكبتاغون في الشرق الأوسط".وتابع أن "المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أكدت في كتاب رسمي موجّه إلى وزارة الداخلية العراقية، أن هذا التعاون الاستخباري يعكس متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، ويُجسّد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وفي مقدمتها آفة المخدرات التي تُعدّ الخطر الأكبر على الأمن المجتمعي العربي".