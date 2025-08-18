الصفحة الرئيسية
انتهاء اجتماع ترامب مع زيلينسكي وقادة أوروبيين
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537616-638911444495651027.jpeg
ثلاثة أشقاء يحاولون الانتحار في ميسان
محليات
2025-08-18 | 16:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
228 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمحاولة ثلاثة أشقاء الانتحار في
محافظة ميسان
، مشيرا الى أن شقيقهم الرابع انتحر أمس.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "ثلاثة أشقاء يقدمون على محاولة الانتحار بتناول سم فئران، في
قلعة صالح
بمحافظة ميسان
بعد يوم واحد فقط من وفاة شقيقهم الرابع والذي اقدم على الانتحار هو الآخر أيضاً".
وأضاف المصدر أن "الأشقاء الثلاثة نقلوا إلى مستشفى القضاء وحالتهم ما تزال متدهورة وفي مرحلة الخطر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
شرطة ميسان تُنقذ شابًا حاول الانتحار غرقًا في العمارة (فيديو)
02:18 | 2025-07-10
انقاذ شاب حاول الانتحار من فوق جسر وسط ميسان (صورة)
04:50 | 2025-06-01
اعتقال ثلاثة "متسببين" بالنزاعات العشائرية في ميسان
17:00 | 2025-06-11
اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة "السحر والشعوذة" في ميسان
17:38 | 2025-06-02
التعاون الأمني بين العراق ولبنان يفكك أكبر مصنع للكبتاغون
14:32 | 2025-08-18
تحذير هام.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق لمدة 12 ساعة
13:21 | 2025-08-18
بعد السادسة.. الاعلان عن أسماء الوجبة السابعة من المتقدمين على التعيين
13:10 | 2025-08-18
أسماء الوجبة السادسة من المتقدمين للتعيين
12:49 | 2025-08-18
غداً.. فتح باب التقديم على تمليك دور المتجاوزين في هذه المحافظة
12:24 | 2025-08-18
خارطة بالزلازل التي ضربت العراق.. تركزت في شمال وشمال شرق البلاد
10:56 | 2025-08-18
