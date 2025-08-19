تفاصيل حادث تسرب غاز في سامراء

وقال المصدر لـ ، ان "تسريبا لغاز الكلور حدث في إحدى محطات تصفية المياه ( اسالة ) في ".واضاف ان "الأهالي استشعروا رائحة الغاز في الجو"، مشيرا اﻟﻰ ان "الدفاع المدني تدخل لمعالجة التسريب".وذكر انه "لم تعرف حتى الان اعداد المصابين بحالات اختناق".