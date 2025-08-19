الاربعينية تسيطر على عموم العراق والغبار لا يزال مرافقا للتقلبات المناخية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والوسطى مع تصاعدا للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما تنخفض درجات الحرارة شمالا وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت ان طقس الخميس المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأكدت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية".