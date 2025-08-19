التربية تصدر توضيحا بشأن منح الاستثناء من معدل بقاء الطلبة بمدارس المتميزين

– محليات



أصدرت ، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن منح الاستثناء من معدل بقاء الطلبة بمدارس المتميزين.

وقالت العام والاهلي والاجنبي في بيان ورد لـ ، إن "منح الاستثناء من معدل البقاء للطلبة في مدارس المتميزين والمتفوقين يكون لمرة واحدة فقط طيلة مدة دراستهم فيها، مراعاة للظروف الحرجة التي قد يمر بها الطلبة اثناء الدراسة".