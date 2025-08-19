17 نقطة في قلب العاصمة: كشف "خطير" لوزارة البيئة يفضح مصادر تلوث نهر دجلة

وأوضح حماية وتحسين بيئة الوسط في الوزارة، المهندس سنان ، أن المياه المصرفة تتنوع بين صناعية تحتوي على ملوثات كيميائية ومعادن ثقيلة، وأخرى مستشفوية تحمل ملوثات بيولوجية وكيميائية، إلى جانب المياه المنزلية التي تبقى ضارة بيئيًا، رغم أن تأثيرها أقل نسبيًا.وأضاف محمد، أن مدينة الطب تعاني من تهالك منظومة المعالجة وغياب البنية التحتية الكافية، ما تسبب باستمرار بعض التصريفات غير المعالجة، مشيرًا إلى وجود 11 محطة معالجة دخلت الخدمة بالتعاون مع منظمة (اليونيسيف) وإحدى المؤسسات الألمانية، وأسهمت في الحد من التلوث، حيث يستخدم جزء من المياه المعالجة لأغراض الري، بينما تخضع المياه لرصد وتحليل دوري لضمان مطابقتها للمعايير البيئية.وأشار إلى أن بعض التدفقات التي تبدو وكأنها تُلقى مباشرة في النهر ناتجة عن ربط غير نظامي بين شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي المنزلي، خاصة في المناطق الممتدة من إلى مدينة الطب، بالإضافة إلى منطقتين في ، حيث تُطرح هذه التدفقات عبر أنبوب عميق يصل إلى خمسة أمتار تحت الأرض، ما يزيد من صعوبة السيطرة عليها في ظل غياب نظام فصل كامل للشبكات.وبشأن الحلول المستقبلية، أكد محمد أن وزارته بالتنسيق مع أمانة ووزارة الموارد المائية، طرحت مقترحات لإنشاء محطة معالجة مركزية عند مواقع التصريف، إلا أن الموقع المناسب يقع ضمن ممتلكات وزارة الكهرباء التي تخطط لإنشاء محطة تحويلية فيه.وكشف عن إعداد وزارته حلولًا علمية لمعالجة 17 نقطة تصريف مباشر إلى ، والتي تتطلب تفعيل دور المؤسسات التنفيذية وتوفير التمويل اللازم لضمان حماية النهر وتحسين الواقع البيئي في العاصمة.