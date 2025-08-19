جفاف العراق يهدد المنطقة: كشف عن 6 بؤر غبارية ساخنة تضرب دول الجوار

وأوضح المرصد في تقرير له أن هذه البؤر تشكلت نتيجة للتصحر الذي أصاب مساحات واسعة من الأراضي، مما جعلها مصدراً للعواصف التي بدأت تؤثر على دول الجوار مثل والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وإيران.ونبّه المرصد إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد ارتفاعاً في معدلات العواصف الغبارية بسبب تفاقم ظاهرة الجفاف وتدني مستويات المياه.وأشار إلى وجود تعاون دولي للتعامل مع هذه الأزمة، حيث يعمل مع الكويت على مشروع لمعالجة ، بالإضافة إلى تعاون مع منظمات دولية مثل برنامج للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبرنامج البيئي للأمم المتحدة.