فائق زيدان يستقبل اللامي: أهمية الحفاظ على حماية الصحفيين وتأمين بيئة آمنة لعملهم

وقال في بيان رد لـ ، إن " استقبل اليوم نقيب الصحفيين ورؤساء فروع النقابة في المحافظات، وأكد خلال اللقاء على احترام ودعم حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المادة (38) من الدستور".وأضاف المجلس، أن "زيدان بحث معهم أهمية الحفاظ على وتأمين بيئة آمنة لعملهم الإعلامي، وضرورة نقل الاخبار الصادقة التي تدعم الدولة ومؤسساتها وبنائها".وبحسب البيان، أشاد زيدان بـ"عمل الصحفيين والاسرة الصحفية في عموم ودورهم الوطني والمهني في جميع الاحداث، مع ضرورة التنسيق العالي بين القضاء ونقابة الصحفيين وفروعها من اجل الارتقاء بالعمل الاعلامي وبما يخدم الدولة ومؤسساتها الدستورية".