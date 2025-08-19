العدل توضح بشأن حريق سجن أبو غريب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "حادث حريق وقع، صباح اليوم، في إحدى القاعات التي كانت تحت الصيانة وخالية من النزلاء داخل سجن المركزي، وقد أسفر الحريق عن استشهاد أحد المنتسبين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".وأضافت الوزارة، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث بسرعة وكفاءة عالية، ومنع امتداد النيران إلى باقي مرافق السجن، فيما نُقل المصابون على الفور لتلقي العلاج اللازم، فيما لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب وملابسات الحريق".وتابعت الوزارة، أن "وزير العدل توجه فور وقوع الحادث إلى موقع السجن، للاطلاع المباشر على مجريات الحدث، والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والإشراف ميدانياً على جهود رجال الإطفاء والفرق المختصة، موجهاً في الوقت نفسه بفتح تحقيق عاجل في أسباب الحريق".