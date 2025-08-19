تحديث جوي.. هل بدأ العراق الدخول بفصل الخريف؟ - عاجل

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "خريطة درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الأربعاء تشير إلى استمرار الانخفاض التدريجي في الحرارة، حيث ستشهد معظم المدن تراجعاً ملحوظاً هذه الأيام بالمقارنة مع الأيام الماضية".وأضاف "يستمر هذا الانخفاض حتى يوم الجمعة، لتعاود درجات الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي مع مطلع الأسبوع المقبل"، مشيرا الى ان "الأجواء عموما ، تبقى صيفية اعتيادية، مع شعور أخف بالحرارة في ساعات النهار، بينما تميل إلى الاعتدال نسبيا خلال الليل خصوصا وسط وشمال البلاد".