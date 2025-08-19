الصفحة الرئيسية
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537689-638911977467137074.jpg
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة تعطي لوزير التعليم صلاحية تعيين عمداء الكليات والمعاهد
محليات
2025-08-19 | 06:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
358 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
قضت
المحكمة الاتحادية العليا
، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون
وزارة التعليم العالي
والبحث العلم، مبينة ان احدها تعط. صلاحية لوزير التعليم في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
وذكر بيان رسمي للمحكمة ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
المحكمة الاتحادية العليا
عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي
منذر
ابراهيم حسين
وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وأضافت المحكمة، أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم 40 لسنة 1988)".
وأشارت إلى ان "المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير
التعليم العالي
والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد".
وأوضحت أن "المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على الآتي: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)".
ولفتت إلى "رد دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) و المادتين (20) و (26) من القانون لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التعليم
المحكمة الاتحادية
تعيين
رؤساء المعاهد
الكليات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المحكمة الاتحادية العليا
وزارة التعليم العالي
قانون وزارة التعليم
الاتحادية العليا
التعليم العالي
السومرية نيوز
