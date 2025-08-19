المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة تعطي لوزير التعليم صلاحية تعيين عمداء الكليات والمعاهد

وذكر بيان رسمي للمحكمة ورد لـ ، إن " عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".وأضافت المحكمة، أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون رقم 40 لسنة 1988)".وأشارت إلى ان "المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد".وأوضحت أن "المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على الآتي: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)".ولفتت إلى "رد دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) و المادتين (20) و (26) من القانون لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور".