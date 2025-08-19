إدارة سد الموصل تطمأن العراقيين: الخزين المائي يغطي حاجة البلاد بالكامل

وقال خالد في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعته ، إن "الوضع المائي في جيد ومطمئن على الرغم من الشح الموجود والاطلاقات جيدة جداً"، لافتاً الى أن "الخزين المائي في سد جيد ويغطي الحاجة الحالية والمستقبلية للبلد بشكل كامل".وأضاف أن " فيها خزين كافٍ، ويسد حاجة البلد"، مؤكداً أن "الإطلاقات المائية من السد تتم وفق برنامج مدروس ومعد من قبل لتغطية الاحتياجات الأساسية".وأكد أن "وزير الموارد المائية يتابع بشكل مستمر أعمال الصيانة المتمثلة بأعمال الحفر والتقشير، وتأمين سلامة السد، وتوفير كافة الإمكانيات"، لافتا الى أن "مؤشرات سلامة السد جيدة جداً، ومستعدون لاستقبال الموجات الفيضانية في العام المقبل".