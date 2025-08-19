الكهرباء تصدر توضيحاً بعد حريق محطة سامراء الحرارية

ونقل بيان للوزارة، عن لإنتاج في ، تأكيده أن "محطة الحرارية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة (1260) ميغاواط، مبيناً أن الحريق الذي وقع كان خارج أسوار المحطة ناجم عن أكداس خشب، وقد تمت السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل دون أي تأثير على عمل المحطة".ودعت الوزارة، الى "توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات".وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل محطة الحرارية في .وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع ظهر اليوم في إحدى مخازن محطة كهرباء سامراء الحرارية".وأضاف، أن "الدفاع المدني توجه إلى مكان الحريق لإخماده".