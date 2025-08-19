الطقس.. حرارة البصرة تنخفض دون الـ50 والأنبار تسجل أقل درجة

وتراوحت درجات الحرارة في المدن العراقية بين 45 و44 و43 بينما سجلت 41 درجة مئوية وهي الأقل حرارة.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية دخول في مرحلة الانتقال من ذروة درجات الحرارة إلى مستويات شبه طبيعية.