الشيخ المسعودي يعلن تكفل هيئة الحج بنقل زائري ذكرى وفاة النبي

وقال خلال اجتماع حضره وعدد من قادة الاجهزة الأمنية والاستخبارية، إن "الهيئة انهت استعداداتها للمشاركة في نقل وتفويج الزائرين بمدينة الأشرف القديمة من خلال حافلات حديثة ومكيفة ستعمل على مدار 24 ساعة خلال ايام الزيارة ".واشار المسعودي الى أن "كوادر ستشارك بجهد بشري مميز في عملية تفويج الزائرين وتنظيم حركة الحافلات، من أجل انجاح الزيارة المليونية المباركة"، مقترحا "اضافة لجنة إعلامية الى اللجنة الخدمية للزيارات المليونية".من جهته قدم وزير الداخلية بحسب البيان، "شكره للجهود الخدمية المثمرة في الزيارة الأربعينية، وما حققته من نجاح في نقل الزائرين وعلى رأسها للحج والعمرة متمثلة بقيادة سماحة الشيخ سامي المسعودي".