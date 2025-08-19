وزير الداخلية يؤكد تطبيق خطة خاصة بمناسبة ذكرى وفاة النبي

أكد ، الأربعاء، تطبيق خطة تنظيمية وتنسيقية خاصة بمناسبة ذكرى وفاة النبي (ص) في .

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس مؤتمراً موسعاً، في مقر الوزارة بحضور رئيس الشيخ ، ورئيس اللجنة الخدمية، والوكلاء وقائد شرطة الأشرف وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الساندة والأجهزة الأمنية، وعدد من القادة والضباط، ضم قادة الشرطة في محافظات ، وبابل، وكربلاء ، عبر دائرة تلفزيونية".

وجرى خلال هذا المؤتمر وفق البيان "مناقشة تطبيق خطة زيارة ذكرى رحيل نبي الرحمة محمد صلى (الله عليه وآله وسلم)، التي من المؤمل أن يحييها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها عند مرقد الإمام (عليه السلام)".

وناقش المجتمعون "جميع مستلزمات إنجاح هذه المناسبة، ودعم الأشرف بجميع احتياجاتها، من بينها تعزيز الجهد الأمني والاستخباري، ومفارز المرور، وفرق الدفاع المدني، ونقاط التفتيش، فضلاً عن باقي الأمور اللوجستية".

وأكد على "الابتعاد عن عسكرة في محافظة الأشرف"، مشدداً على "تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بهذه المناسبة خاصة فيما يتعلق بتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المعزين والاستعداد الجيد لعملية التفويج العكسي".