85% من الجباية بذمة المواطنين والمستثمرين.. ماء الإسالة قد يتوقف ببغداد

وقال ، حامد غازي إن الدائرة تواصل إنتاج الماء الصالح للشرب، إذ بلغت الحصة اليومية للمواطن الواحد 300 لتر، بينما تجاوزت كميات الإنتاج الإجمالية أربعة ملايين متر مكعب يوميا، من خلال مشاريع التصفية المنتشرة في جانبي .وأضاف أن المبالغ المترتبة على مؤسسات الدولة والمواطنين والمستثمرين وصلت إلى 333 مليار دينار، تم تسديد 54 مليار دينار منها حتى نهاية العام الماضي، ليصبح المبلغ المستحق الحالي قرابة 280 مليار دينار.وطالب الدراجي بالاستقطاع أو تحويل الأموال المترتبة على المؤسسات الحكومية لصالح أمانة ، لتمكين الدائرة من إكمال المشاريع وصيانتها وضمان استمرار ضخ الماء المنتج، مشيرا إلى أن دائرة ماء بغداد تعد من دوائر التمويل الذاتي.ودعا مدير إعلام دائرة الماء، أهالي العاصمة إلى الالتزام بدفع الفواتير عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتوفرة في مراكز الجباية القريبة من المحلات السكنية في جانبي الكرخ والرصافة، بحسب صحيفة الصباح.ولفت إلى أن كلفة إنتاج الماء مدعومة من الدولة بنسبة 65 بالمئة، في حين تتم جباية 35 بالمئة فقط من المواطن كجزء من دعم الدولة، مشددا على أن أمانة بغداد تراعي الجوانب الإنسانية والظروف المادية للمواطنين عند التعامل مع المشتركين، سواء للأغراض السكنية أو التجارية، وتتيح لهم إمكانية سداد المبالغ على شكل دفعات.